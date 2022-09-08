Калуга, 8 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Калужской области Олег Комиссар передал в дар калужскому объединенному музею-заповеднику три находки времён Великой Отечественной войны, сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Депутат Олег Комиссар передал в дар калужскому объединенному музею-заповеднику эксклюзивные находки времён Великой Отечественной войны

Очищая территорию дота №3, где осенью 1941 года курсанты Подольского артиллерийского училища во главе со старшим политруком Лепехиным мужественно отражали в битве за Москву, атаки немецко-фашистских захватчиков, волонтёры и поисковики обнаружили уникальные артефакты. Это прицел от 45-милиметровой противотанковой пушки образца 1937 года, фрагмент кожаного реглана — предположительно, плаща политрука Лепехина, а также осколок немецкой авиабомбы с бетонным корпусом, попавшей в дот. Все артефакты займут достойное место в экспозиции музея «Ильинские рубежи», являющегося филиалом калужского объединенного музея-заповедника.

«Спасибо музею за предоставленную возможность передачи артефактов. Убежден, что вещи, которые приносят люди — мощный источник пополнения музейных фондов. Эту традицию надо пропагандировать и расширять», — отметил Олег Комиссар.

В числе интересов депутата Олега Комиссара — один из самых знаковых периодов истории Великой Отечественной войны, битва за Москву, когда на Ильинских рубежах подольские курсанты остановили врага. Калужский депутат Комиссар — активный участник и один из основателей военно-патриотического общества «Ильинский патруль».