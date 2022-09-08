Гонконг, Китай, 8 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сохраняющиеся в Гонконге карантинные ограничения и неопределённость с перспективой их отмены вынуждают авиакомпании отказываться от планов возобновления прямых полётов в этот крупнейший мегаполис. Об этом со ссылкой на генерального директора Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильяма Уолша 8 сентября сообщает газета South China Morning Post.

falco Аэропорт Гонконга

Уильям Уолш «Я не вижу, чтобы многие авиакомпании возвращались… пока сохраняется неопределённость».

С начала пандемии коронавируса прямые рейсы в Гонконг перестали выполнять такие гиганты, как British Airways, Air France, Etihad из ОАЭ, российский «Аэрофлот». А всего, по оценке экспертов отрасли, число авиакомпаний-отказников может превысить 45.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в июле гостиницы Гонконга, предназначенные для отбытия необходимого карантина, оказались без свободных номеров до конца августа.