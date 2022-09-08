Казань, 8 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Сразу десять жителей Татарии обратились за сутки в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Инциденты произошли в Азнакаевском, Альметьевском, Бугульминском районах и в городе Казани. Общая сумма ущерба превысила 9,1 млн рублей.

Мошенники похитили денежные средства под предлогами: пресечение несанкционированного оформления кредита, продажа запчастей на автомобиль, пресечение несанкционированного снятия денег, помощь попавшим в ДТП родственникам, выгодное инвестирование денежных средств, дополнительный заработок в интернете.

По шести фактам возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), по четырем — решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как передавало ИА REGNUM, в России телефонные мошенники начали изощренно мстить тем гражданам, которые не поддаются на их уловки и пытаются разыгрывать злоумышленников.

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