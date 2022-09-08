Севастополь, 8 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Питомник по выращиванию спата устрицы появится в Севастополе. Планы по его строительству обсуждались на заседании круглого стола на тему «Морские биотехнологии и их применение в современных условиях», который состоялся в Севастополе 8 сентября в рамках II Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморская устрица

На встрече участники круглого стола обсудили реализацию проекта «Создание рыбопромышленного кластера в городе Севастополе». В создание кластера планируется привлечь не менее 1,5 млрд рублей инвестиций. За два года реализации проекта на 11% выросло количество рабочих мест в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, а также в сфере продажи рыбной продукции. На данный момент в состав кластера входит 55 предприятий. Правительство Севастополя оказывает участникам кластера поддержку, как финансовую, так и в виде консультационной, методической, экспертной помощи.

Одним из участников кластера является Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского. В работе у правительства Севастополя находится несколько совместных проектов участников кластера, в том числе и института.

«Одна из первоочередных задач — строительство питомника по выращиванию спата устриц. Ученые разрабатывают технологию выращивания спата с учетом особенностей среды. Для нас это крайне важно, чтобы приживалось как можно больше моллюсков, чтобы они были устойчивы к условиям среды», — рассказал директор Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Роман Горбунов.

Задача создания собственного питомника тем более актуальная в связи с введением санкций — поставки спата устрицы из Франции временно приостановлены. Новый питомник должен покрыть потребности местных фермеров.

Проект предполагается реализовать натерритории Севастополя за счет частных инвестиций. Правительство города выразило готовность оказать проекту поддержку.