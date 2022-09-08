Ярославль, 8 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Новый промышленный комплекс по производству и синтезу полиэфирных смол начал работать в Ярославле, сообщает 8 сентября ИА REGNUM.

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Эта продукция применяется в строительстве, автомобилестроении и нефтехимии, и на данный момент производство включает в себя высокотехнологичный цех по модификации и синтезу смол, большие лабораторные отделения для контроля качества продукции и развития новых направлений, а также складские помещения, способные аккумулировать до 3 тысяч тонн сырья и готовой продукции.

При этом основная часть оборудования является отечественной, а подрядные работы на новом предприятии выполнялись исключительно российскими компаниями. На производстве планируется выпускать до 25 тысяч тонн синтетических смол ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальный способ обработки медных сплавов, который позволяет изготавливать контактные провода для высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также автомобильной и авиационной промышленности разработали в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ).