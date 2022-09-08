Благовещенск, 8 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Десятки килограмм картофеля, капусты, свёклы и моркови получат жители Амурской области, у которых урожай был уничтожен наводнением. Овощи выдают на основании заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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Продукты питания закупят у фермеров на средства из резервного фонда Приамурья. Каждая пострадавшая семья получит по десять килограмм свёклы и капусты, 20 кг моркови и 50 кг картофеля. На получение овощей претендуют 350 человек, заявки продолжают принимать.

Всего на бюджетные деньги для подтопленцев планирую закупить 31,5 тонну овощей, на эти цели потратят более миллиона рублей. Дополнительно будут выплачены компенсации амурчанам, у которых из-за паводка пострадало подсобное хозяйство. Компенсации за сельхозживотных и птиц получат 707 человек, на выплаты направят более 870 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области, пострадавшие от паводка, получат не только овощные наборы, но и компенсации, корма для животных, топливо. Кроме того, людям помогали просушить дома и восстановить печи.