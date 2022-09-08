Нью-Дели, 8 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Закупки российской нефти Индией и Китаем компенсировали большую часть падения поставок в Европу, что заставляет задуматься о влиянии введенных против России санкций, которые привели к росту счетов за электроэнергию для европейских потребителей. Об этом 8 сентября пишет Financial Times.

Mil.ru Флаги России и Индии

Анализ имеющихся данных по таможенной статистике Китая и Индии, проведенный Financial Times, показывает, что во втором квартале 2022 года эти страны импортировали на 11 млн тонн больше нефти из России по сравнению с первым кварталом. Платежи за российскую нефть из этих стран увеличились на $9 млрд.

Наибольший рост объемов произошел в Индии, где импорт российской нефти подскочил с 0,66 млн тонн в первом квартале до 8,42 млн тонн во втором.

Весной 2022 года США, ЕС, Великобритания, Канада и Япония ввели санкции против России, запретив ввоз многих товаров в стремлении обрушить ее финансовую систему.

Однако покупатели в Индии и Китае, самых густонаселенных странах мира, продолжали покупать российскую нефть и другие товары, такие как уголь и удобрения.

Китай, который и раньше крупным покупателем российской нефти, в мае покупал 2 млн баррелей в день, что на 0,2-0,4 млн баррелей в день больше, чем в январе и феврале.

«Я считаю, что Индия покупает большие объемы российской нефти из соображений экономической целесообразности, — сказал профессор центра экономических исследований и планирования при Университете Джавахарлала Неру Бисваджит Дхар. — В ситуации, когда инфляционное давление и нехватка удобрений нарушили все расчеты, российские поставки пришлись как нельзя кстати».

По словам Дхара, «ключевым фактором» в покупке Индией российских товаров был ее нейтралитет в отношении спецоперации на территории б. УССР. Кроме того, Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию.