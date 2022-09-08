Донецк, 8 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Женщина ранена в Донецке в результате утреннего обстрела со стороны киевских боевиков. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 8 сентября в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

«В результате утреннего обстрела Киевского района получила ранение женщина 1972 года рождения», — уточнил Кулемзин.

Он добавил, что прямым попаданием уничтожены гараж и легковой автомобиль, в двух многоквартирных домах повреждено остекление.

Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион «Донбасс Арена».

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