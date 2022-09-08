Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На 1 августа 2022 года объем ипотечных жилищных кредитов жителей Санкт-Петербурга составил 850,6 млрд рублей, за год он вырос на 21%. Об этом 8 сентября сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России. Одним из факторов роста стало продление программ льготной ипотеки.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Ипотека

В июле текущего года было выдано почти 3,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 20,4 млрд рублей. А с января по июль 2022 года банки выдали жителям Санкт-Петербурга 29,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 148,1 млрд рублей. Летом на ипотечном рынке отмечалось оживление, увеличились как количество сделок, так и объем кредитования.

«Интерес жителей Санкт-Петербурга к жилищным кредитам восстанавливается, в том числе благодаря льготным программам на первичном рынке. Напомню, что в июне условия действия некоторых из них были улучшены», — отметил Алексей Суслов, начальник Экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России.

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в Санкт-Петербурге в июле 2022 года составила 5,4% годовых (с учетом льготных программ). С начала года она снизилась почти на 2 процентных пункта.

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