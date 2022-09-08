Кишинёв, 8 сентября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» бойкотируют специально заседание законодательного органа, объявленного спикером парламента, лидером правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорем Гросу на 8 сентября. Об том заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер партии Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

«Вероятно, пытается создать ещё один симулякр демократии, чтобы сложилось впечатление, что принимаемые ими решения выражают волю народа. Нет, этот парламент не выражает волю народа, напротив, он ему вопиюще противоречит», — говорится в заявлении.

По мнению Шора, решения, которые принимаются в парламенте сформированным ПДС большинством, являются «антинародными». Он объявил, что партия вместо участия в заседании будет выводить граждан на улицы, чтобы «смести» действующую власть.

Шор также призвал сторонников выйти на акцию протеста к администрации президента. Он заявил, что там образом закладывается основа для демонтажа существующего режима.

Напомним, в Молдавии раскручивается дело о незаконном финансировании партии «Шор». Одного из лидеров партии, депутата парламента Марину Таубер по нему арестовали в июле. Ещё двух членов партии «Шор» отправили под арест 4 сентября.