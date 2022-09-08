Триполи, 8 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Подразделения Ливийской национальной армии провели спецоперацию в городе Катрун на юге страны. Об этом 8 сентября сообщает Al-Youm-al-Sabaa.

Ливия

По данным журналистов, в ходе операции подразделениям армии удалось обнаружить и блокировать группу боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), засевших в одном из домов в черте города. В ходе перестрелки были ликвидированы боевики, в том числе — их командир по кличке Махди Данго.

Отмечается, что в 2015 году Данго организовал массовую казнь египетских христиан-коптов в городе Сирт. Кроме того, Данго ответственен за организацию нескольких десятков террористических нападений, организованных по всей территории Ливии.