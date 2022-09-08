Париж, 8 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший на открытии национального совета по возрождению в четверг, 8 сентября, объявил о запуске крупной «онлайн-консультации», сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Президент уточнил, что предложения национального совета по возрождению могут «привести к референдумам». Глава государства заверил, что «дверь всегда будет открыта» для тех, кто не пожелал участвовать в совете.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный совет по возрождению Франции рассматривается как инструмент «демократического обновления», но уже оспаривается и даже бойкотируется оппозицией.