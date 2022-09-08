Белгород, 8 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Уникальный способ обработки медных сплавов, который позволяет изготавливать контактные провода для высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также автомобильной и авиационной промышленности разработали в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ БелГУ). Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба вуза.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

Отмечается, что деформационно-термической обработки медных сплавов позволит создать провода, которые будут способны безотказно работать во время движения железнодорожных составов со скоростью свыше 300 км/ч.

Также указывается, что внедрение новой технологии будет способствовать импортозамещению, так как на данный момент контактные провода чаще всего импортируются в Россию из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производственный комплекс по выпуску плиточных модулей из древесины будет построен в московском районе Выхино-Жулебино.