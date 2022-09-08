Дамаск, 8 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Оккупационный контингент армии США, совместно с отрядами курдского ополчения из так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС), начал военные манёвры в восточных районах Сирии. Об этом 8 сентября сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление СДС.

Twitter@cmoc_sdf Войска США в восточной Сирии

По последним данным, учения проходят в окрестностях города Дерик, который находится на стыке границ Сирии, Ирака и Турции.

Согласно официальному заявлению, целью учений является повышение боеспособности войск, задействованных в операции против боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, по информации журналистов, США опасаются участившихся нападений со стороны про-иранских формирований, которые атакуют американские военные базы в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.