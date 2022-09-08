Оренбург, 8 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области 8 сентября массово поступают телефонные звонки с заявлениями о минировании объектов, сообщили в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

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По состоянию на 12:30 по местному времени (10:30 мск) в диспетчерскую службу «112» поступило 78 звонков. Анонимы заявили о минировании объектов в Оренбурге и Орске. В областном центре зафиксировано 75 анонимных звонков. Все обращения отработаны и переданы в спецслужбы региона.

Напомним, летом 2022 года в Оренбуржье часто поступали угрозы терактов в адрес судов. Все сообщения о минированиях не подтвердились.