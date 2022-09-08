Саранск, , 12:07 — REGNUM В Саранске с 8 по 12 сентября стартовали самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий в 2022 году. Национальный финал ежегодно проходит благодаря реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».

Информационно-развлекательный сайт чемпионата «Молодые профессионалы» Wsr. online

66 компетенций традиционно представят 7 направлений: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

С 9 по 11 сентября на площадке спортивного комплекса «Саранск-Арена» более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет из регионов страны продемонстрируют свое мастерство в 25 компетенциях. Их работу очно смогут оценить порядка 200 экспертов.

Около 700 конкурсантов присоединятся к соревнованиям дистанционно и поборются за звание лучшего по 41 профессиональному направлению. Они выполнят задания на площадке своей организации при видеофиксации процесса. За их работой, находясь в своих регионах, в режиме онлайн будут наблюдать свыше 1 тыс. экспертов.

В этом году в рамках Национального финала по 27 компетенциям состоится Евразийский чемпионат. Первенство пройдет по 27 компетенциям: 7 из них представлены в очном и дистанционном форматах, 5 — только в очном и 15 компетенций — в дистанционном формате. Соорганизаторами международного чемпионата стали все его 15 стран-участниц.

Помимо конкурсантов и экспертов из России, в Саранск приедут молодые профессионалы из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. В очном формате они будут соревноваться по 12 компетенциям, среди которых — «Кузовной ремонт», «Хлебопечение», «Мобильная робототехника», «Технологии моды», «Сварочные технологии» и др. Представители Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая и Малайзии присоединятся к первенству дистанционно по 22 компетенциям, а вне зачета к соревнованиям подключатся Бразилия, Гана и ЮАР.

В финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» для учащихся 5−11-х классов общеобразовательных организаций Республики Мордовия будет организована профориентационная зона. Ребята познакомятся с востребованными и перспективными специальностями и пройдут онлайн-диагностику для определения своих профессиональных интересов. Школьников ждут экскурсии по площадке проведения чемпионата и профессиональные пробы по 15 компетенциям.

На воспитание собственных профессиональных кадров сегодня направлено внимание государства: это не только переоснащение мастерских и задача поставить СПО на новых технологические рельсы, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова:

«2 октября в России стало Днём среднего профессионального образования, это формирование нового значимого статуса для всех профессионалов. Все чаще учащиеся выбирают именно получение профессии, сейчас около половины выпускников 9 класса идут в техникумы и колледжи, а значит, видят стабильность и перспективы. Конкурсы профмастерства, такие как ворлдскиллс, позволяют проявить себя в конкурентной среде, а национальный финал чемпионата соберёт ещё и участников из других стран.

В этой ситуации нельзя говорить об изоляции России, важно, что обмен опытом продолжается. Кроме того, площадку наполнили образовательными блоками как для конкурсантов, так и для экспертов, а школьники могут посетить секцию профориентации.

Даже такие яркие события меняют восприятие молодых людей по отношению к СПО. Форумы, конкурсы и крутые площадки — это не только условная «Таврида» для креативных. Ребята с реальными рабочими навыками также могут найти для себя не только дело для зарабатывания хлеба, но и возможности для роста, ценных знакомств, реализации».

Актуальная информация по мероприятиям Нацфинала «Молодые профессионалы» опубликована на официальном информационно-развлекательном сайте чемпионата wsr. online.

Благодаря национальному проекту «Образование», у студентов колледжей и техникумов по всей стране появляется возможность обучаться востребованным профессиям в профессиональных мастерских с современным оборудованием.

Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Одной из основных задач нацпроекта является обеспечение качественного образования на территории страны, в том числе и в звене среднего профессионального образования, так как в настоящий момент среднее профессиональное образование выбирают около 60% девятиклассников.

Студенты «Профессионалитета» будут заниматься в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику.

Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс. Обучающиеся в короткие сроки получат востребованную профессию, релевантный профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

На сайте ЯПРОФ. РФ можно узнать больше о программе «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках в вашем регионе, а также востребованные профессии, которыми можно овладеть во время обучения.