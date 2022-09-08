Москва, , 11:20 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали троих пособников ВСУ, в том числе члена организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается 8 сентября на сайте ведомства.

Росгвардия Vitaly V. Kuzmin

В одном из домов росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X, поставляемую ВСУ из США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ.

Также бойцы Росгвардии в ходе разведывательных мероприятий нашли два схрона с оружием. Изъято три гранатомета, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тыс. боеприпасов.

ИА REGNUM ранее сообщало, сотрудники Росгвардии задержали в Луганской Народной Республике пособника боевиков ВСУ, который изготавливал самодельные взрывные устройства.

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