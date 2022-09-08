Москва, , 11:19 — REGNUM Запад пытается оказывать агрессивное экономическое воздействие на Россию, но страна успешно справляется с проблемами, отметил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

ВЭФ ИА REGNUM

«Восточный экономический форум ещё раз показал: нет и не может быть никакой изоляции России. Ни политической, ни тем более экономической. Есть попытка агрессивного экономического воздействия на Россию, желание коллективного Запада подорвать основы мирового бизнеса, нарушить экономические взаимосвязи, которые складывались десятилетиями. Но Россия успешно справляется с этими проблемами. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры нашего экономического развития», — отметил Васильев в своем телеграм-канале.

По его словам, именно на Дальнем Востоке обкатываются новые налоговые, административные, таможенные преференции, которые, в частности, позволили только за последние семь лет увеличить промышленный рост региона и темпы этого роста уверенно превосходят результаты по стране в целом.

«Внешние вызовы заставили существенно перестроить логистику, что стало драйвером развития новых транспортных путей в дальневосточном регионе. Несмотря на санкционную политику, грузооборот российских портов за 7 месяцев 2022 года практически не сократился. Что свидетельствует о том, что Россию невозможно изолировать, что особо подчеркнул президент РФ в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ. Страна успешно развивает и совершенствует логистику по двум основным направлениям — на восток и на юг и уже к 2030 году планируется увеличить объем перевозок на 60%», — добавил он.

Также парламентарий отметил, что достаточно быстрыми темпами идет обновление составов железных дорог, наращивается водный транспорт, осваивается Северный морской путь — Мурманск-Камчатка и поставлена задача в каждом порту по данному маршруту создать возможности для обслуживания судов и обработке грузов.