Уфа, 8 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Улице в Башкирии присвоят имя огнеборцаВиталия Анатольевича Хрычева, который героически погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Сообщается, что соответствующее решение было принято администрацией городского округа г. Салават. Улица находится в микрорайоне «Южный», пояснили в пресс-службе.

27 мая 2013 года во время тушения пожара на территории ОАО «Газпром нефтехим Салават» произошел взрыв кислородного баллона. В результате командир отделения ПЧ-22 Виталий Анатольевич Хрычев, который производил охлаждение металлических конструкций, получил тяжелое ранение (осколок баллона попал ему в голову).

«Своим телом он закрыл других бойцов, приняв основную мощь удара на себя. С черепно-мозговой травмой Виталий Хрычев был доставлен в больницу, где, несмотря на все предпринятые меры, скончался», — сообщает пресс-служба.

Согласно Указу президента России он был награжден медалью «За отвагу» посмертно.

«Теперь улица в городе Салават будет носить имя Огнеборца Хрычева (Янғын менән көрәшеүсе Хрычев урамы)», — сообщает пресс-служба.