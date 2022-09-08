Пятигорск, Ставропольский край, 8 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлен факт поставки накачественного молока в образовательные организации. В продукции одного из молокозаводов — ООО «Пятигорский молочный комбинат» — были обнаружены растительные жиры. Фальсификацию товара установили специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

(сс) Alexas_Fotos Молоко

При этом, как подчеркнули в ведомстве, ранее этот молокозавод уже не раз был предупрежден о нарушениях и обязан был их устранить, однако не стал этого делать, несмотря на решение Арбитражного суда.

Так, в пробах молочной продукции, произведенной на заводе в Пятигорске были обнаружены фитостерины: бета-ситостерин и кампестерин. Однако содержание растительных жиров в молоке не допускается в соответствии с нормативами — в продукции должен содержаться только молочный жир коровьего молока.

«Установлено также, что продукция поставлялась в детские образовательные учреждения. По факту предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ярославской области специалисты Россельхознадзора обнаружили заменители молочного жира в масле и сыре, поставляемом в школы и детские сады.