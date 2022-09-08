Оренбург, 8 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Оренбурге горит кафе In Tempo на ул. Постникова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

76.mchs.gov.ru Пожар

Пожар возник днём 8 сентября. Посетители самостоятельно покинули заведение до прибытия подразделений. Погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 15 квадратных метров. В тушении задействованы два боевых расчета. В настоящее время ликвидировано открытое горение.