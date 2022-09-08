Казань, , 12:16 — REGNUM В одной из школ города Казани произошел конфликт между учениками. В результате одного ребенка с ранением доставили в больницу. Полиция проводит проверку, сообщает 8 сентября пресс-служба МВД по РТ.

Подростковая жестокость Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что конфликт между юношами возник после того, как один из них приставал к сестре его одноклассницы. Пострадавший хотел поговорить с обидчиком, однако он отказался. Позднее юноши встретились в школе около спортзала и во время разговора один из них достал из школьного рюкзака предмет похожий на нож и нанес два удара в область грудной клетки.

Сотрудникам полиции нападавший объяснил, что нашел нож на спортивной площадке. Пострадавшего доставили в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Барун-Хемчикском районе Тувы на территории городского лицея 16-летний ученик из-за ранее произошедшего конфликта ударил перочинным ножом своего одноклассника.

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