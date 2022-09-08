Шарыповский район, Красноярский край, 8 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае правоохранители изъяли у жителя деревни Косонголь целый арсенал оружия. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

ГУ МВД по Красноярскому краю Изъятое у сельчанина оружие. Красноярский край

В ходе обыске на чердаке у 57-летнего сельчанина обнаружены два нарезных карабина модели ТОЗ-16, карабин Мосина с самодельно изготовленным нарезным стволом и два затвора к нему, трёхствольное нарезное ружье с комбинированным стволом, три гладкоствольных ружья, макет АК и 204 холостых патрона. Разрешение на оружие у мужчины не было.

«Подозреваемый рассказал, что обнаружил оружие в поле во время выпаса овец в июне 2011 года и решил забрать себе», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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