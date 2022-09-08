Белый, Тверская область, 8 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Житель Тверской области, открывший стрельбу по людям на остановке общественного транспорта, предстанет перед судом. О завершении следствия по уголовному делу о хулиганстве сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области 8 сентября.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Инцидент произошёл в ночь на 13 июня в городе Белый Тверской области. По версии следствия, обвиняемый, 1981 года рождения, находясь на пешеходном тротуаре на улице Ленина, без повода произвёл не менее десяти выстрелов из пневматического газобаллонного пистолета в сторону трёх человек, которые стояли на остановке общественного транспорта. Следствие полагает, что мужчина действовал из хулиганских побуждений.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.