Москва, 8 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Основной фактор, влияющий на котировки биткоина в настоящий момент, — процентная ставка ФРС США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала очередные падения курса биткоина.

Криптовалюта

«Данное пике объясняется высокой корреляцией с американскими фондовыми индексами. В данном случае необходимо понимать, что сейчас на крипторынке доминируют крупные фонды (так называемые киты), которые организуют шорт-сквизы (каскадные ликвидации лонг-позиций), что приводит к быстрому падению цены биткоина, — сказала Криворучко. — Лично я ожидаю диапазона цены 30-35 тыс. долларов. В данный момент вероятно постепенное снижение к 15 тыс. с резким разворотом вверх. Основной фактор, влияющий на котировки биткоина в настоящий момент, — процентная ставка ФРС, что связано с корреляцией с индексом SP500. Соответственно, все остальные криптовалюты в большей или меньшей степени коррелируют с биткоином».

Кроме того, как пояснила Криворучко, сильное влияние на котировки биткоина оказывают общие настроения в мире касательно рецессии в США и ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2022 года рынок биткоина останется «медвежьим».