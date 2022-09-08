Москва, , 11:14 — REGNUM Производственный комплекс по выпуску плиточных модулей из древесины будет построен в московском районе Выхино-Жулебино. Об этом 5 сентября сообщил заместитель московского градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на сайте мэра Москвы.

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«Для реализации масштабного инвестиционного проекта инвестору будет выделен участок общей площадью около 0,7 гектара. В результате в городе появится производство по выпуску деревянных модулей для строительства», — сказал он.

Также Ефимов уточнил, что инвестором будет вложено в проект по выпуску плиточных модулей из древесины для строительства 450 млн рублей, на предприятии будет создано 150 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серийное производство импортозамещенного вертолёта Ка-62 собирается начать с 2025 года предприятие «Прогресс» в Приморском крае (входит в состав холдинга «Вертолёты России»).