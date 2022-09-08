Владивосток, , 11:13 — REGNUM Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил на полях ВЭФ, что Индонезия готова организовать встречу российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатке».

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Если бы лидеры использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — заявил индонезийский посол.

Саммит лидеров «Большой двадцатки» состоится 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил о готовности Индонезии обеспечить безопасность президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки».

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