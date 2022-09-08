Миасс, Челябинская область, , 11:07 — REGNUM В Миассе Челябинской области местный житель попался на сбыте 1,4 тыс. бутылок контрафактного коньяка под брендом известного производителя. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Алкоголь Pixabay.com

Установлено, что 37-летний гражданин продал партию через своих знакомых. Размер ущерба правообладателю товарного знака превысил 650 тыс. рублей.

Теперь гражданину грозит два года колонии. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее контрафактный алкоголь обнаружили в одном из гаражных боксов в Миассе. Общая стоимость партии превысила 1,5 млн рублей.