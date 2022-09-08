Лондон, 8 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Растущий спрос со стороны пациентов, обращающихся в частные клиники, чтобы избежать рекордных очередей в учреждениях Национальной системы здравоохранения, привел к увеличению доходов частной медицины, сообщает Financial Times.

Медицина

Медицинская группа Spire Healthcare заявила 8 сентября, что ее доходы выросли на 7% за шесть месяцев по 30 июня 2022 года до £598 млн, что на 20% больше, чем в доковидном 2019 году. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на 10% по сравнению с годом ранее и составила £106 млн.

«В здравоохранении Великобритании происходят фундаментальные изменения, которые ведут к значительному росту доходов Spire Healthcare как от самостоятельно оплачивающих услуги пациентов, так и от частного медицинского страхования», — сказал главный исполнительный директор компании Джастин Эш.

Доля частного здравоохранения, где многие сами финансируют свое лечение, «значительно увеличилась», так как пациенты не хотят присоединяться к рекордному числу ожидающих приема в государственных медучреждениях, которое выросло до 6,7 млн человек.

Объем услуг, предоставляемых частными врачами общей практики компании Spire вырос на 69% по сравнению с первым полугодием 2021 года и на 169% по сравнению с тем же периодом 2019 года.