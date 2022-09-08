Владивосток, , 11:06 — REGNUM Серийное производство импортозамещенного вертолёта Ка-62 собирается начать с 2025 года предприятие «Прогресс» в Приморском крае (входит в состав холдинга «Вертолёты России»). Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Ка-62. Международный авиакосмический салон МАКС-2013

Отмечается, что в данный момент ведутся работы по созданию импортозамещенного облика Ка-62 и во время них зарубежные системы и агрегаты вертолёта будут заменены на российские.

Также указывается, что такое замещение проведут с учетом сохранения достигнутых конкурентоспособных летно-технических характеристик этой винтокрылой машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что возможность производства 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова рассматривают власти Татарии.