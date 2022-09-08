Воронеж, , 11:05 — REGNUM Граффити в память защитника Донбасса, гвардии майора Сергея Аграновича, командира 2-й разведроты войсковой части «Спарта» может появиться в Воронеже. Об этом 8 сентября в телеграм-канале написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Баннер, посвящённый Сергею Аграновичу Телеграм-канал Вадима Кстенина

«Позывной «Водяной» Сергей Владимирович взял в память о своей довоенной работе — был главным инженером коммунального предприятия «Вода Донбасса». В июне 2014 года — после событий в Одессе, бомбежек мирных населенных пунктов — вступил в ополчение. Оборонял города Донбасса: Славянск, Шахтерск, Миусинск, Иловайск, участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Углегорск, неоднократно был ранен. Погиб при выполнении боевой задачи в апреле этого года. Награжден орденами и медалями Донецкой народной республики», — написал Вадим Кстенин.

Сергей Агранович с супругой были прописаны в Воронеже. Здесь же в медуниверситете училась его дочь Инна, которая, вместе с советником главы ДНР Игорем Кимаковским, и выступила с инициативой создания граффити.

«Жизненный путь членов семьи Аграновичей связан с нашим городом, поэтому инициативу поддержали региональные общественные организации, оказавшие помощь в создании памятного баннера — на этом этапе. Его смонтировали на улице Студенческой, 34 (рядом уже есть графическая работа в честь подвига летчика Романа Филипова). Размещение приурочено ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, который в ДНР отмечают 8 сентября. Весной, ко Дню рождения Сергея Аграновича, баннер инициаторы хотят заменить уже на полноценное граффити», — написал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кстенин сообщил о возможном появлении, также на улице Студенческой, граффити с изображением Героя России Александра Крынина.