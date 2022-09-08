Москва, 8 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на территории бывшей УССР. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе в Российском историческом обществе (РИО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его мнению, США будут затягивать конфликт, несмотря на огромные потери ВСУ и экономические проблемы в Европе.

«Судя по событиям последних недель, США не считаются ни с потерями вооружённых формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», — отметил Нарышкин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия ведёт борьбу за своё историческое будущее, заявлял директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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