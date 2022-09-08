Петропавловск-Камчатский, 8 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На Камчатке на месте совершения убийства был задержан 34-летний житель села Хаилино в Якутии. Мужчина признался в совершении убийства, возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен в СИЗО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

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Находясь на даче в Усть-Большерецком районе мужчина поссорился с собутыльником и зарезал его ножом, нанеся девять ударов.

Злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений против собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, один из задержанных в рамках расследования убийства мужчины в Ялте признал свою вину.