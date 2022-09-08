Сеул, 8 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В 2022 году в Южной Корее скончались 2504 человека, желающих воссоединиться со своими родственниками из КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

by http2007 На границе между двумя Кореями

По состоянию на конец августа, из 133 654 человек, подавших заявки на участие во встречах разделённых семей, в живых остаются 32,7% (43 746 человек). Среди них 29,4% приходится на лица старше 90 лет, 37% — в возрасте 80-89 лет, 18,4% — в возрасте 70-79 лет, 9% — в возрасте 60-69 лет, 5,8% — младше 59 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее предложили КНДР провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).

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