Ульяновск, 8 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области молодые учёные могут получить 500 тыс. рублей в виде грантовой поддержки. Победителей определят в шести номинациях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Открытые инновации»

В рамках грантового конкурса, который проходит в регионе среди молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет, заявки принимаются по шести направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

На реализацию лучших научно-инновационных проектов, которые определят по итогам конкурса, учёные получат по 500 тыс. рублей.

Региональные власти отмечают, что цель грантового конкурса — поддержка молодых учёных, стимулирование массового участия молодёжи в научно-технической и инновационной деятельности, создание малых инновационных предприятий для коммерциализации разработок.

Как сообщало ИА REGNUM , в декабре 2021 года было подписано соглашение о создании Центр компетенций по трансферу технологий на базе Агентства инновационного развития Ульяновской области.