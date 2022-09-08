Красноярск, , 11:02 — REGNUM На водоёмах Красноярского края за минувшее лето погибли 55 человек, в том числе десять детей, большинство из которых подростки в возрасте 14-18 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Купаться запрещено Victor Mikhalev

По словам руководителя управления Игоря Лисина, чаще всего причиной гибели детей становится отсутствие контроля со стороны родителей, незанятость их на каникулах. Основной причиной гибели взрослых является употреблением алкоголя, а также купание в несанкционированных местах.

«За последние 16 лет ситуацию с гибелью людей удалось улучшить, и если в 2005–2007 годах показатель гибели превышал 120 человек в год, то к 2022 году показатель гибели удалось снизить до 58 человек», — отметили в ведомстве.

В летний период спасатели также пресекли более 600 случаев нарушений правил плавания на маломерных судах. В 270 из них граждане находились на судах без спасательных жилетов. Игорь Лисин отметил снижение числа нарушений благодаря ужесточению штрафных санкций.

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