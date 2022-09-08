Барнаул, 8 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредило о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 9–10 сентября при прояснении в регионе ожидаются заморозки до минус 2°С.

Заморозки

Также в период с 8 по 12 сентября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

«Просим соблюдать бдительность при обращении с огнем! Любая оплошность может стать причиной крупного пожара», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября штормовое предупреждение в Алтайском крае объявляли из-за дождей и гроз.

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