Владивосток, 8 сентября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Введение торговых взаиморасчетов в национальных валютах обсуждают Индонезия и Россия. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес в интервью РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время», — заявил индонезийский посол на полях ВЭФ.

Товарооборот между Индонезий и Россией увеличился на 42% и достиг $3 млрд.

Посол Индонезии добавил, что страна торгует в национальных валютах с Китаем, Японией и Таиландом. Индонезия заинтересована в том, чтобы расчеты в нацвалютах велись и с другими странами, включая Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Москва и Джакарта работают над возобновлением прямых авиарейсов.