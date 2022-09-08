Москва, , 11:02 — REGNUM Наибольшая доля импорта в строительной отрасли характерна для промышленного строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе Московского финансового форума.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе секции, на которой обсуждались межбюджетные отношения, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») поинтересовался у министра, как обстоят дела с импортозамещением в строительстве.

«Я правильно понимаю, что у нас в строительстве дела обстоят несмотря на то, что импортное оборудование было, обстоят несколько лучше, чем в общем в импортозамещении? То есть, что несмотря ни на что канализация, в отличие от самолетов, точно будет исправлена?», — сказал Макаров.

«В этой части, конечно, нам проще, потому что, даже если смотреть по импортной составляющей в нашей продукции строительной. У нас наибольшая импортная составляющая всегда была в промышленном строительстве — до 35%», — ответил ему Файзуллин.

На вопрос депутата, решаемая ли тема, министр ответил утвердительно.

«Да. Где-то в пределах 5%. Сегодня мы видим ряд рисков и их несколько регионов, которые сегодня перенастраивают приобретение оборудования не только в инвестиционно-бюджетных кредитах, но и в наших фоиповских программах. Там тоже сложности были. Но вот в этом ручном управлении, в принципе, мы научились приобретать, но не всегда это, к сожалению, получилось дешевле», — заключил Файзуллин.