Москва, 8 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Стремительный рост процентных ставок в Америке наносит серьезный ущерб развивающимся экономикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

bfishadow Японские иены

«Деньги, которые поддерживали эти развивающиеся страны, начинают течь в Америку, которая привлекает инвесторов высокой процентной ставкой, и если стоимость валют этих развивающихся стран продолжит снижаться, это увеличит бремя внешнего долга развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, — сказал Ильинский. — Пока Банк Японии будет придерживаться своей нынешней монетарной политики, японской стороне будет очень трудно переломить ситуацию. Теоретически возможны валютные интервенции финансовых властей Японии в попытке остановить чудовищное падение японской валюты».

По его словам, последний раз Япония вмешивалась, продавая доллар и покупая иену на валютном рынке, в июне 1998 года, когда курс иены упал ниже 146 за доллар.

«Однако вмешательство монетарных властей часто оказывалось временным перерывом, которое не могло изменить общее состояние рынка и настроения инвесторов», — подчеркнул профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что курс иены продолжит падать из-за несогласованности монетарных политик Японии и США.