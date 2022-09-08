Магас, , 10:59 — REGNUM В Ингушетии набирает популярность у местных жителей программа поддержки населения с помощью социальных контрактов. Несмотря на то, что она начала действовать в республике всего год назад, уже воспользовались возможностью стать её участниками 15 277 человек, сообщил 8 сентября глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Теплица Александр Полегенько © ИА REGNUM

Полученную в рамках заключенного с государством контракта денежную субсидию, жители республики направляют на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, на развитие личного подсобного хозяйства, на преодоление трудной жизненной ситуации. С начала 2022 года этой возможностью воспользовались более 3,5 тыс. человек из 3735 запланированных.

«В Ингушетии вопрос с безработицей окончательно не решен, и у нас достаточно много семей, которые нуждаются в помощи такого рода. Благодаря этим мерам люди могут начать собственное дело, которое поможет им как-то стабилизировать свой доход и финансовое состояние. А для тех, кто уже является самозанятым, — это дополнительная возможность развить и расширить бизнес», — написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года утверждены новые нормативы оказания помощи гражданам по программе социального контракта. Жители России смогут получить на открытие бизнеса до 350 тыс. рублей и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства.

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