Пенза, 8 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Программа дорожной деятельности на 2023–2027 годы разработана в Пензенской области. Об этом 8 сентября сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

«Программа разработана, утверждена губернатором Пензенской области и проходит согласование в ФКУ «Дороги России». Главная задача пятилетнего плана — увязать все имеющиеся дороги в единую, удобную для жителей сеть», — сказал спикер.

В рамках программы утвердили план мероприятий по развитию автодорог, согласно которому к 2027 году в Пензенской области в нормативное состояние приведут до 85% дорог.

В 2022 году дорожный фонд Пензенской области составил 8,8 млрд рублей, из них 1,2 млрд средства из федерального бюджета. Отремонтируют в этом году около 600 км автомобильных дорог, добавил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за семь месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Пензенской области сократилось на 19%, число погибших снизилось на 41%, а пострадавших — на 16%.

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