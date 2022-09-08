Вашингтон, 8 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Организация, созданная экс-первой леди США Хиллари Клинтон после ее поражения на выборах 2016 года, влила $ 75 тыс. в группу, выступавшую за сокращение финансирования на фоне погромов, устроенных членами движения Black Lives Matter, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

По информации, полученной из налоговых и иных документов Onward Together, созданная в 2017 году для «продвижения прогрессивных ценностей» организация выделила Альянсу молодежных действий в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

Этот Альянс, расположенный в Вашингтоне, указал в пресс-релизе от июня 2020 года, что он присоединится «в знак солидарности» с другими радикальными группами, «чтобы потребовать справедливости» для Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других представителей меньшинств, погибших от рук полиции, и «присоединяется к их призывы лишить полицию финансирования и защитить жизни чернокожих».

В заявлении альянс осудил »финансируемую государством полицейскую систему, которая была основана на патрулировании рабов и продолжает преследовать и убивать чернокожих».