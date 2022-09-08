Мемфис, США, , 10:54 — REGNUM Темнокожий молодой человек, который подозревается в том, что он расстреливал жителей Мемфиса (штат Теннесси) в США и транслировал это в интернет, задержан сотрудниками полиции города. Об этом 8 сентября правоохранители города сообщили на своей странице в одной из соцсетей.

Задержание Victor

При этом известно, что полицейским не сразу удалось поймать 19-летнего темнокожего Иезекииля Келли, который пытался скрыться от них на внедорожнике, и для того, чтобы его схватить, правоохранителям пришлось перекрывать весь город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Мемфис попросила жителей городакта оставаться дома из-за угрозы, исходящей от преступника, который замешан в нескольких инцидентах со стрельбой.