Москва, 8 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при землетрясении в китайской провинции Сычуань, сообщается а сайте Кремля.

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Президент попросил Си Цзиньпина передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших граждан.

«Также выражаю пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме Путина.

ИА REGNUM сообщало, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования Китаю в связи с гибелью людей при землетрясении в китайской провинции Сычуань.

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