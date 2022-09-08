Сеул, , 10:53 — REGNUM В 2023 году правительство Южной Кореи планирует выделить 74 трлн вон (~$53,8 млрд) на поддержку семей с низким уровнем дохода, пожилых людей и других уязвимых слоев населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства финансов.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято 8 сентября в ходе экономического совещания.

Известно, что выделенная сумма на 8,7 трлн вон (~$6,2 млрд) превышает соответствующие расходы текущего года. Ожидается, что пособия получат около 21 млн человек.

Сообщается, что данные меры связаны с тем, что уязвимые слои населения больше других страдают от роста стоимости жизни на фоне высокой инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2023 год.

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