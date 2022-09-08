Красноярск, 8 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России удалили у пациентки гигантскую миому матки. Размер опухоли врачи сравнивают с доношенной беременностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра.

В операционной

Когда женщина поступила к врачам, опухоль массой 5 кг занимала всю брюшную полость, давила на внутренние органы, крупные сосуды и мочеточники. При этом она продолжала ходить на работу, несмотря на боли и высокий риск маточных кровотечений.

Для спасения жизни пациентки, врачи прибегли к субтотальной гистерэктомии (удаление тела матки с сохранением шейки). По словам специалистов, этого можно было бы избежать, если бы она приняла медпомощь ранее.

«Операцию можно было провести лапароскопическим методом, что существенно бы ускорило процесс восстановления. Более того, при доброкачественных опухолях диаметром до 2 см возможна медикаментозная терапия, вообще исключающая оперативное вмешательство», — отметил заведующий гинекологическим отделением центра Алексей Полстяной.