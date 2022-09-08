Ярославль, 8 сентября 2022, 10:59 — REGNUM В Ярославской области не хватает щебня для ремонта дорог. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил глава Пошехонского района Николай Белов. На заседании правительства обсуждался дополнительный ремонт дорог в 2022 году. Сейчас районы области начинают работы или проводят торги. О проблемах, с которыми сталкиваются местные власти, и рассказал глава Пошехонского района.
В свою очередь, врио губернатора области Михаил Евраев подчеркнул, что щебня достаточно для всех.
В завершение своей речи Евраев ещё раз подчеркнул, что «щебень у нас в избытке в области».
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