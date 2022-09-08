Ярославль, 8 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Ярославской области не хватает щебня для ремонта дорог. Об этом на заседании правительства Ярославской области заявил глава Пошехонского района Николай Белов. На заседании правительства обсуждался дополнительный ремонт дорог в 2022 году. Сейчас районы области начинают работы или проводят торги. О проблемах, с которыми сталкиваются местные власти, и рассказал глава Пошехонского района.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щебень

«Ситуация в том, что где бы мы не искали — щебня нигде нет, подрядчик ни один не заявляется. Ни «Ярдормост», ни частники, никто», — отметил Белов.

В свою очередь, врио губернатора области Михаил Евраев подчеркнул, что щебня достаточно для всех.

«Николай Николаевич, я вам сразу рассказываю — щебень есть всюду. Этот вопрос, понимаете, уже обсуждён со всех сторон. Во-первых, он есть в порту у нас, баржа стоит наполненная щебнем — берите сколько хотите. Во-вторых, на карьерах есть, можете в Ростовском карьере взят столько, сколько вам нужно. Вот сколько нужно — столько и берите», — заверил чиновник.

В завершение своей речи Евраев ещё раз подчеркнул, что «щебень у нас в избытке в области».