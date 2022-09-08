Врачи стабилизировали состояние коменданта Бердянска
Мелитополь, 8 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Комендант Бердянска Артём Бардин, переживший покушение, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил 8 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Реанимация
Автомобиль Бардина был подорван в центре Бердянска 6 сентября, коменданта госпитализировали в тяжёлом состоянии.
«Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадёживающие», — сказал Рогов РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Запорожья назвали произошедший взрыв терактом. Его совершили киевские боевики.
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