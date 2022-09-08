Мелитополь, 8 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Комендант Бердянска Артём Бардин, переживший покушение, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщил 8 сентября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Автомобиль Бардина был подорван в центре Бердянска 6 сентября, коменданта госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадёживающие», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Запорожья назвали произошедший взрыв терактом. Его совершили киевские боевики.

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